بالصور.. منى زكي ورجاء حسين أول حضور عزاء والد نهال عنبر

صورة من جانب العزاء

كتب - أحمد أيوب:

بدأ اليوم الثلاثاء، عزاء محمد عنبر، والد الفنانة نهال عنبر، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية، وكان من أوائل حضوره منى زكي، رجاء حسين، والإعلامية

لينا شاكر.

يذكر أن رحل والد الفنانة نهال عنبر عن دنيانا يوم الأحد الماضي، وشُيع جثمانه من مسجد

الحصري في مدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الفنانة نهال عنبر بدأت السبت الماضي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه رمضان المقبل، إلا إنها توقفت عن التصوير فور إعلان نبأ الوفاة.​