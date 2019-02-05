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بدأ اليوم الثلاثاء، عزاء محمد عنبر، والد الفنانة نهال عنبر، وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية، وكان من أوائل حضوره منى زكي، رجاء حسين، والإعلاميةلينا شاكر.
يذكر أن رحل والد الفنانة نهال عنبر عن دنيانا يوم الأحد الماضي، وشُيع جثمانه من مسجد
وكانت الفنانة نهال عنبر بدأت السبت الماضي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه رمضان المقبل، إلا إنها توقفت عن التصوير فور إعلان نبأ الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. منى زكي ورجاء حسين أول حضور عزاء والد نهال عنبر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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