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نشرت الفنانة حورية فرغلى، صورة جديدة، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تألقت فيها بفستان ابيض أبرز جمالها ورشاقتها.
وعلقت حورية على الصورة قائلة: " قريبا تصوير برءاة رياوسكينة مع احمد فلوكس ووفاء عامر ولطفي لبيب".
تدور أحداث العمل بالكامل في عام 1920 ومن المتوقع ان يقلب العمل موازين التاريخ في العالم
يذكر أن فيلم "براءة ريا وسكينة"،من تأليف سيناريو وحوار أحمد عاشور، وإخراج عبد القادر الأطرش، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمود عادل.
كانت هذه تفاصيل خبر حورية فرغلي: بدء تصوير براءة ريا وسكينة قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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