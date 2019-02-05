حورية فرغلي: بدء تصوير براءة ريا وسكينة قريبا

الفنانة حورية فرغلى

كتبت_إسراء البيهوني

نشرت الفنانة حورية فرغلى، صورة جديدة، عبر حسابها الخاص بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تألقت فيها بفستان ابيض أبرز جمالها ورشاقتها.

وعلقت حورية على الصورة قائلة: " قريبا تصوير برءاة ريا

وسكينة مع احمد فلوكس ووفاء عامر ولطفي لبيب".

تدور أحداث العمل بالكامل في عام 1920 ومن المتوقع ان يقلب العمل موازين التاريخ في العالم

حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة و اتهامهم بمقتل العديد من النساء لسرقتهم .

يذكر أن فيلم "براءة ريا وسكينة"،من تأليف سيناريو وحوار ​أحمد عاشور​، وإخراج ​عبد القادر الأطرش​، مدير تصوير تامر زين، منتج فني محمود عادل.



