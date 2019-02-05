شاهد .. ميريام فارس بإطلالة كلاسيكية عبر الانستجرام

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المطربة اللبنانية ميريام فارسكتبت_إسراء البيهوني
نشرت المطربة اللبنانية ميريام فارس، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" تألقتفيها بالكاجول الذي أبرز جمالها ورشاقتها.
وعلقت ميريام على الصورة قائلة: "لاشيء
من المعروف أن ميريام فارس عادت لإحياء عدد من الحفلات الغنائية وآخرها فى أبو ظبى والبحرين.
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