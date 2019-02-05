"مش زعلانة".. أول فيديو كليب لمطربة محجبة مصرية

مش زعلانة" للمطربة الشابة منة طارق كتبت_إسراء البيهوني طرحت شركة ميوزك تون، فيديو كليب، بعنوان "مش زعلانة" للمطربة الشابة منة طارق لتصبح أول محجبة مصرية تصور فيديو كليب، وهو من أول محجبة مصرية تصور فيديو كليب، وهو منإنتاج ميوزك تون. الأغنية، من كلمات وألحان محمود التوني ووزعها عمرو الخضري، وقدم هندسة الصوتية محمد جودة، ومن إخراج أحمد علاء.

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