شاهد.. هنا شيحة تتألق بإطلالة مميزة في أحدث جلسة تصوير

كتب - أحمد أيوب:

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات"إنستجرام"، صورة جديدة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وظهرت هنا في صور أربع بإطلالة الأميرات الكلاسيكة، لكن بتعبيرات وجه وحركات مختلفة، وحصدت الصور آلاف الإعجابات ومئات التعليقات في دقائق

معدودة.

يذكر أن آخر أعمال هنا الفنية كانت فيلم "الديزل" ومسلسل "أرض النفاق" العام الماضي، بالإضافة لظهورها ضيفة شرف في فيلم "عياري ناري"، كما اعتذرت عن عدم الاستمرار في فيلم "محمد حسين"

بطولة محمد سعد.

وتزوجت هنا قبل أشهر من الفنان أحمد فاروق فلوكس، عقب عرض مسلسهما "نصيبي وقسمتك 2"، وظهرا معا في برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه شريف منير وابنته اسما، وحققت الحلقة مشاهدات عالية على "يوتيوب".