طارق صبري للوفد:"كنت متوقع نجاح ساعة رضا"

كتبت_إسراء البيهوني

كشف الفنان طارق صبري، عن مدي سعادته بنجاح فيلم "ساعة رضا"، مضيفا انه يعد تجربه مختلفة بالنسبه له، لتجسيده شخصية مميزة عما قدمة في أدواره السابقة، مرددا:" كنت متوقع نجاح

الفيلم".

وتابع "صبري"، في تصريحات خاصة للوفد، أن الفنان أحمد فتحي فنان موهوب يحب عمله ويتقنه بجدارة، الأمر الذي ترتب عليه نجاح الفيلم، بالأضافة

أن فريق العمل كان يعيش حاله من السعادته لذا لم نشعر بملل أثناء التصوير والنهاية جائت بتقديم فيلم جيد وناجح.

جدير بالذكر أن فيلم "ساعة رضا" بطولة كل من أحمد فتحي، دينا فؤاد، طارق صبري، محمد ثروت، وغيرهم من كبار النحوم.