نوال الكويتية تطرح “دام” بنسخة جديدة – بالفيديو

متابعة الخليج 365: طرحت الفنانة نوال الكويتية نسخة جديدة لأحدث أغانيها “دام” وذلك بجودة 8D Mix عبر المتاجر الرقمية الكبرى وقناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات.
وكانت الأغنية بنسختها الأولى قد حققت أكثر من مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الأسبوعين على إتاحة عرض الفيديو الخاص بها.
أغنية “دام” كلمات و١حد، ألحان مشعل العروج، توزيع بدر كرم، توزيع إسماعيل تونش بلاك وإيقاعات أحمد العنوة.
الجدير ذكره أن نال الكويتية طرحت في الفترة الماضية أغنيتين الأولى بعنوان “قضى عمري” والثانية بعنوان “أنا إنتي”.
لمشاهدة فيديو أغنية “دام”:
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