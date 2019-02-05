وائل جسار يعلنها رسميًا.. “شكله بيهزر” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــــرد: يستعد النجم اللبناني وائل جسار لطرح أغنية جديدة باللهجة المصرية تحمل عنوان “شكله بيهزر” عبر المتاجر الرقمية الكبرى.
وأعلن وائل جسار رسميًا عن الأغنية من خلال فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام” وقال فيه: “بكل المحبين قريبًا جدًا جدًا جدًا ستستمعون إلى أغنية جديدة بعنوان (شكله بيهزر) وهي أغنية بستايل جديد أقدّمه للمرّة الأولى، أتمنى أن تنال إعجابكم”.
وأشعل الخبر حماس وائل جسار وتحديدًا محبّيه المصريين الذين انهالوا عليه بالتعليقات التي أعربوا من خلالها عن ترقبهم الشديد للأغنية.
الجدير ذكره أن وائل جسار يعود بهذه الأغنية إلى اللهجة المصرية بعد سلسلة أغاني لبنانية قدّمها تباعًا.
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