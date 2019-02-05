توأم زينة يحتفل بعيد ميلادها – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــــــرد: شاركت النجمة المصرية زينة، الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بمقطع فيديو يوثق لحظات احتفال طفليها التوأم زين الدين وعز الدين بعيد ميلادها.

وتظهر زينة في الفيديو وهي تطفئ الشموع التي وضعت على قالب الحلوى في يوم عيد ميلادها بينما يغني لها طفلاها بعفوية بالغة.

يشار إلى أن زينة تشارك النجم المصري تامر حسن في بطولة فيلمه الجديد، وذلك بعد أن قدّمت إلى جانبه فيلم “كابتن هيما” في عام 2008.