سلمى حايك تَفك عقدة نجمات هوليوود – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــــرد: فكَّت النجمة العالمية سلمى حايك عقدة الخوف من الشيخوخة أو التقدم في العمر الذي يصيب معظم نجمات هوليوود، وأعربت عن سعادتها بشعرها الأبيض بابتسامة عريضة مليئة بالتصالح مع النفس.
ونشرت سلمى حايك صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام” تظهر فيها وفي شعرها خصل بيضاء، وكتبت بتعليقها عليها: ” فخورة بشعري الأبيض”.
يذكر أن سلمى حايك تعود إلى السينما من جديد بفيلم كوميدي يحمل اسم Limited Partners من المقرر طرحه في الصالات يوم 28 حزيران/يونيو المقبل.
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