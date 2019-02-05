كواليس اليوم الأول لـ ادوارد في “علامة استفهام”

انضم الفنان ادوارد مؤخرًا الى مسلسل “علامة استفهام” الذي يقوم ببطولته الفنان “محمد رجب” انتاج شركة “سنيرجي”، تاليف “اسلام حافظ” واخراج “سميح النقاش”.

وبدأ ادوارد اليوم تصوير اولى مشاهده مع الفنانة “نورهان” ويظهر في الصور التالية معها بالاضافة الى مخرج العمل، “علامة استفهام” يشارك في بطولته هيثم أحمد زكي، ميرهان حسين، عبدالرحمن أبو زهرة، كوكي وعدد آخر من الفنانين.

وعلى صعيد آخر يواصل “ادوارد” تصوير دوره في مسلسل “ولد الغلابة” مع النجم “احمد السقا” ومسلسل “حكايتي” من بطولة “ياسمين صبري”.