بالصوت-“بعيوني” تجربة مختلفة لجوزيف عطية عشية عيد الحب

“بسكنك بعيوني” هي الأغنية الجديدة التي أطلقها النجم جوزيف عطية حصريًا عبر أنغامي.

هذه الأغنية التي يحتفي بها عطية بالحبيبة ومن خلالها بكل النساء، تأتي عشية عيد الحب حاملة إيقاعات الفرح وكلمات الغزل وفي كل جملة منها دلال للمرأة.

في إطار إنتاجاتها وإصداراتها الخاصة Anghami originals تتفرّد أنغامي بنشر “بعيوني” بنسختَيْها الـ (accoustic) والـ (dance).

أما المميز في هذا الإصدار فهو أن أنغامي ستضع القرار في يد المستمعين. للمرة الاولى سيختار المستمعون ايا من النسختين سيرافقها فيديو كليب. فالنسخة التي تنال العدد الاكبر من الاستماعات على تطبيق انغامي مباشرة بعد ليلة عيد الحب هي التي ستبث لاحقا على طريقة فيديو كليب كان قد صوره عطية في ايطاليا تحت ادارة المخرج جاد شويري.

يذكر أن بعيوني هي من كلمات عامر لاوند والحان علي حسون والتوزيع لعمر صباغ.

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