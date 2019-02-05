

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة لطيفة عبر حسابها الشخصي بموقع "تويتر" فيديو تروج به لبرنامجها الجديد. علقت لطيفة على الفيديو: "استنوني يوم الخميس على قناة dmc TV وقناة قناة أبوظبي وسهرة هتعجبكم أوي من برنامج #حكايات_لطيفة مع الفنان #وائل_جسار". يُذكر أن البرنامج يعرض في الثامنة مساءً بتوقيت تونس (٩ بتوقيت مصر - ١٠ بتوقيت السعودية - ١١ بتوقيت الإمارات).

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. هكذا روجت لطيفة لبرنامجها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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