بيتر ميمي يكشف شخصية أحمد عبد العزيز في "كلبش 3"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر المخرج بيتر ميمي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صورة جمعته بالفنان الكبير أحمد عبد العزيز، كشف بها عن دوره في مسلسل "كلبش 3".

كتب بيتر ميمي، في تعليقه على الصورة: "بعد سليم العطار في الأب الروحي. انتظروا جلال بيه خطاب في كلبش الموسم الثالث".

يُذكر أن الفنان أمير كرارة يقوم حاليًا بتصوير دوره في مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.