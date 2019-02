احتفالاً بذكراه الـ80.. "Gone with the Wind" يعود للسينمات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

قررت "Warner Bros"، الشركة المالكة لحقوق الملكية الفكرية لفيلم الدراما "Gone with the Wind"، بإعادة طرحه في دور العرض السينمائي، احتفالاً بمرور 80 عامًا على النسخة الأصلية للفيلم، الذي طُرح تجاريًا عام 1939، وفاز بـ 8 جوائز أوسكار، ما سيتيح الفرصة للجمهور المحب للفيلم من مشاهدته مرة أخرى.

يستمر عرض الفيلم ليومين فقط؛ الخميس 28 فبراير الجاري، والأحد 3 مارس المقبل، بحفلات الواحدة مساءً والسادسة مساءً في عدد من دور العرض الأمريكي.

"Gone with the Wind" من كلاسيكيات السينما الأمريكية، وأحد أهم الأعمال الدرامية. تخطت إيراداته العالمية 400 مليون دولار من ميزانية إنتاجية لم تتخط وقتها حاجز 3 ملايين دولار.

تدور أحداث الفيلم حول امرأة مناورة ورجل غريب الأطوار يدخلان في علاقة رومانسية أثناء فترة الحرب الأهلية وإعادة الإعمار الأمريكي.

شارك ببطولة الفيلم نخبة من نجوم السينما الأمريكية، منهم توماس ميتشيل، باربرا اونيل، فيفين لي، إيفلين كيز. وهو عمل مقتبس عن رواية تحمل الاسم نفسه للكاتبة الأمريكية مارجريت ميتشل، أخرجه المنتج الأمريكي فيكتور فليمنج.