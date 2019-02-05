شاهد.. بيتر ميمي يكشف شخصية أحمد عبد العزيز في "كلبش 3"

بيتر ميمي كتب - أحمد أيوب: كشف المخرج بيتر ميمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التدوينات"تويتر"، عن شخصية الفنان أحمد عبد العزيز في مسلسل "كلبش 3"، وكتب في تعليقه على الصورة: "بعد سليم العطار في الأب الروحي. انتظروا جلال بيه خطاب في كلبش وكتب في تعليقه على الصورة: "بعد سليم العطار في الأب الروحي. انتظروا جلال بيه خطاب في كلبشالموسم الثالث". يُذكر أن الفنان أمير كرارة يقوم حاليًا بتصوير دوره في مسلسل "كلبش 3"، من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي. من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي.

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