بالفيديو.. وفاء الكيلاني تسأل شيرين عن مواجهتها للتحرش

شيرين كتب - أحمد أيوب: نشر برنامج تخاريف، عبر قناته بموقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، الإعلان التشويقي لحلقة الإثنين المقبل من البرنامج، وتحل ضيفة عليها الفنانة شيرين عبد الوهاب. عبد الوهاب. ةيظهر الإعلان التشويقي لمحات من أسئلة الإعلامية وفاء الكيلاني لشيرين، ومنها سؤال حول وجود مطربة أهم منها، وعن مواجهتها للتحرش، وتجربتها في الزواج أكثر من مرة، وسؤال عما إذا كانت حاولت الانتحار. يعرض البرنامج الساعة 9:30 مساء الإثنين على شاشة MBC1.

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