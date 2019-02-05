إدوارد يبدأ تصوير أولي مشاهده فى "علامة استفهام"

بدأ الفنان إدوارد، اليوم الثلاثاء، تصوير أولي مشاهده في مسلسل "علامة استفهام"، وشاركته في التصوير الفنانة نورهان.
يذكر أن "علامة استفهام" بطولة الفنان محمد رجب، وهيثم أحمد زكي، وميرهان حسين، وعبد الرحمن أبو زهرة، وكوكي، ومن تأليف إسلام
ومن جهه أخري يواصل إدوارد تصوير دوره في مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، ومسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري.
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