إدوارد يبدأ تصوير أولي مشاهده فى "علامة استفهام"

كتب - أحمد أيوب:

بدأ الفنان إدوارد، اليوم الثلاثاء، تصوير أولي مشاهده في مسلسل "علامة استفهام"، وشاركته في التصوير الفنانة نورهان.

يذكر أن "علامة استفهام" بطولة الفنان محمد رجب، وهيثم أحمد زكي، وميرهان حسين، وعبد الرحمن أبو زهرة، وكوكي، ومن تأليف إسلام

حافظ، وإخراج سميح النقاش.

ومن جهه أخري يواصل إدوارد تصوير دوره في مسلسل "ولد الغلابة" مع الفنان أحمد السقا، ومسلسل "حكايتي" من بطولة ياسمين صبري.