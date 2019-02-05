شاهد.. تعليق حماقي بعد رقص طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة على "قالوا عنك"

نشر الفنان محمد حماقي، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فيديو لطفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة، وهي ترقص على أنغام أغنيته "قالوا عنك"، من ألبومه الجديد "كل يوم من ده".
وعلق حماقي على الفيديو كاتبًا: "أنتي فعلا أحلى من كل البنات".
ويضم الألبوم 20 أغنية منها "يا ستار، راضيني، بقيت معاه، قالوا عنك، قدام الناس، صور، خلينا زي ماحنا"، وتم تقسيمها لمجموعتين side a وside
ومن المقرر أن يقدم حماقي ألبومه الجديد لايف لأول مرة في حفل عيد الحب بأحد فنادق القاهرة الكبري يوم 14 فبراير.
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