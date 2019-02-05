كتب - أحمد أيوب:
يحيي كلا من المطرب محمد حماقى والمطربة مايا دياب، يوم 14 فبراير الجارى، حفلا غنائيا احتفالا بعيد الحب في أحدالفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.
ومن المقرر أن يغنى حماقى مجموعة من أغانى ألبومه
كانت هذه تفاصيل خبر حماقي ومايا دياب يحتفلان بعيد الحب في التجمع الخامس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.