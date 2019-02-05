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حماقي ومايا دياب يحتفلان بعيد الحب في التجمع الخامس

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حماقي ومايا دياب يحتفلان بعيد الحب في التجمع الخامس
كتب - أحمد أيوب:

يحيي كلا من المطرب محمد حماقى والمطربة مايا دياب، يوم 14 فبراير الجارى، حفلا غنائيا احتفالا بعيد الحب في أحد

الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس.

ومن المقرر أن يغنى حماقى مجموعة من أغانى ألبومه

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الجديد، الذي طرحه منذ أيام قليلة، وحقق نسب مشاهدة مرتفعة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".. كما تقدم مايا دياب العديد من أغنياتها التى ارتبط بها الجمهور.

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