بدء عزاء والد نهال عنبر بمسجد الحامدية الشاذلية

كتب - أحمد أيوب:

بدأ منذ قليل، عزاء محمد عنبر، والد الفنانة نهال عنبر

، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين.

يذكر أن رحل والد الفنانة نهال عنبر

عن دنيانا يوم الأحد الماضي، وشيع جثمانه من مسجد الحصري بمدينةالسادس من أكتوبر.

وكانت الفنانة نهال عنبر قد بدأت يوم السبت الماضي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه في رمضان القادم، إلا إنها توقفت عن التصوير عقب وفاة والدها.