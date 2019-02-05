هايدي موسى تعليقًا على أخلاق محمد رمضان: متواضع وقلبه أبيض

هايدي موسى

كتب - أحمد أيوب:

نشرت المطربة هايدي موسى، عبر حسابها بموقع تبادل الصوروالفيديوهات"إنستجرام"، صورة تجمعها بالفنان محمد رمضان من كواليس برنامج "سهرانين"، وعلقت من خلالها علي أخلاقه كاتبًا: "انتظروني في برنامج سهرانين مع

النجم محمد رمضان يوم الجمعة إن شاء الله.. بجد حلقة مميزة جدًا وسعيدة إني كنت معاه.. أخلاق وتواضع وقلب أبيض".

يذكر أن يحل كل من الفنان محمد رمضان والمطربة الشابة هايدي موسى، ضيوفًا على برنامج"سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، عبر شاشة "ON E".