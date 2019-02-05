بالفيديو.. وائل جسار يزيح الستار عن أحدث أعماله

وائل جسار كتب - أحمد أيوب: أعلن المطرب وائل جسار، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أحدث أعماله المقبلة وهي"شكله بيهزر"، ومن المقرر طرحها خلال الأيام القليلة المقبلة. خلال الأيام القليلة المقبلة. يذكر أن انتهى النجم اللبنانى وائل جسار من تسجيل أغنية سينجل جديدة بعنوان "ليلة هنا" ومن المنتظر طرحها خلال أيام قليلة على موقع الفيديوهات "يوتيوب". الأغنية من كلمات عبير إسماعيل وألحان نور السعد، ومن المحتمل أن يصورها جسار على طريقة الفيديو كليب.

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