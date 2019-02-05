نهال عنبر تنشر أول صورة لوالدها وتنعيه بكلمات مؤثرة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية نهال عنبر، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام»، بأول صورة لوالدها الذي رحل عن عالمنا يوم الأحد 3 فبراير.

وظهرت في الصور برفقة والديها وشقيقيها وهي طفلة وعلقت عليها قائلة: «وداعًا أبي الحبيب الذي علمني الحياة والأخلاق والدين.. حتوحشني يا أغلى إنسان عندي في الدنيا.. أسألكم الفاتحة والدعاء».

نهال عنبر، دخلت في حلة انهيار شديدة خلال تشييع جثمان والدها من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، وسط حدود محدود من الفنانين.

وكانت وفاة والد نهال قد صادفت اليوم الذي بدأت فيه تصوير أول مشاهدها في مسلسل «حكايتي»، وهو ما أدى إلى تأجيل التصوير لحين خروج نهال من حالة الحزن التي تمر بها.

المسلسل من تأليف محمد عبدالمعطى وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة «سينرجي» وبطولة ياسمين صبري في أولى بطولتها، وفاء عامر، وأحمد بدير ، و أحمد حاتم ، وأحمد صلاح حسني، صر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.

يذكر أن الفنانة نهال عنبر، تشارك فى تقديم برنامج «كلام ستات» عبر قناة on E بجانب كل من الإعلامية شيريهان أبو الحسن، والفنانتان هيدي كرم، وندى رحمي.