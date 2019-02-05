شاهد رسالة صدام حسين لابنته رغد كتبها في السجن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت رغد صدام حسين، الابنة الكبرى للرئيس العراقي الراحل صدام حسين، عن رسالة كانت قد تلقتها من والدها خلال تواجده في الأسر لدى القوات الأمريكية في العراق.

رغد صدام حسين - نشرت عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” - صورة لجزء من رسالة والدها وأرفقتها بعبارة: “جزء من رسالة الشهيد الرئيس صدام حسين في أسره لابنته رغد”.

رسالة صدام حسين تعود إلى تاريخ ديسمبر 2003، إذ كتب فيها: “ترسّخت القناعة لديّ بأنّهم ماضون في خطّة الموت، إلا لو أراد الله عكس ما أرادوا، وهو القادر وعلى كل شيء قدير”.

الرئيس الراحل كشف أيضا في الرسالة تفاصيل طلب قدمه له أحد جنرالات الغرب لدعوة الشعب العراقي إلى عدم المقاومة وإلقاء السلاح، وقال: “يوم قدّم لي أحد جنرالاتهم ورقة، قال لي المترجم، وهو يترجم كلام ذاك الجنرال بأنها تتضمن دعوة منك، يا صدام حسين لشعب العراق ومقاومته المسلحة الباسلة، إلى إلقاء السلاح وعدم المقاومة، وكان ذلك في الشهر الثاني عشر من عام 2003”.

يشار إلى أنه في 13 ديسمبر 2003 اعتقل صدام حسين، وحكم عليه بالإعدام في الـ23 من يوليو 2006، وأعدم في الـ30 من ديسمبر من العام ذاته فجر أول أيام عيد الأضحى.