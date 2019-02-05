انت الان تتابع تفاصيل خبر بـ"رحلة إلى بوليود".. انطلاق العام الثقافي "قطر ـ الهند 2019" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 5 فبراير 2019 06:51 مساءً - انطلقت فعاليات العام الثقافي "قطر الهند 2019"، في دار الأوبرا بالمؤسسة العامة للحي الثقافي "كتارا"، في حفل فني حضره عدد من كبار الشخصيات والسفراء.

ويهدف هذا العام إلى استكشاف جمهور البلدين لأوجه الشبه والاختلاف بين الثقافتين والاحتفاء بهما.

وافتُتحت فعاليات هذا العام، أمس الاثنين، بالعرض الهندي الشهير "رحلة إلى بوليود"، والذي حاز جوائز عدة، وعُرض أكثر من 700 مرة في 18 دولة، ويعرف بالتراث الهندي.

ويشكل العام الثقافي "قطر- الهند 2019" جزءاً من برنامج الأعوام الثقافية الذي تنظمه متاحف قطر كمبادرة للتبادل الثقافي، من أجل مدّ جسور التواصل والتفاهم بين قطر والدول المشاركة في العام الثقافي؛ من خلال تقديم سلسلة من العروض والفعاليات الثقافية.

وخلال حفل تدشين العام الثقافي أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لمتاحف قطر، أحمد النملة، أن الأعوام الثقافية بين الدوحة وعدد من بلدان العالم هي من أهم الاستراتيجيات التي تنتهجها متاحف قطر حالياً، باعتبارها تجسد الانفتاح والتواصل عبر لغتي الفن والثقافة.

وأضاف النملة، وفق ما نشر موقع "الجزيرة"، أن النسخة الحالية تعد السابعة في الأعوام الثقافية بين قطر وعدد من دول العالم، وأن الشعب القطري يستكشف الأمم والحضارات المغايرة من خلالها.

كما أشار إلى الروابط الوثيقة بين قطر والهند في ظل الجالية الهندية الكبيرة الموجودة في البلاد، والتي ستساعد على إنجاح الفعاليات المختلفة كي تحقق الأهداف المرجوة منها.

أما سفير الهند لدى الدوحة، بي كوماران، فأكد أن بلاده تتطلع لتنظيم عدد من الفعاليات الثقافية على مدار العام، بطريقة تعكس بشكل جيد العلاقات الثقافية والإنسانية العميقة بين الهند وقطر على مدار السنين.

ويضيف السفير الهندي أن العام الثقافي سيكون فرصة فريدة لتجديد وتنشيط الروابط القوية بين الدولتين، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين القطري والهندي.

وثمّن الدبلوماسي الهندي اختيار بلاده شريكاً لقطر في النسخة القادمة من معرض الدوحة للكتاب، المقررة في ديسمبر 2019.