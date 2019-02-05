أفريل لافين تعود إلى جمهورها بعد صراع طويل مع المرض

متابعة بتجـــــــــــــرد: أعلنت المغنية الكندية أفريل لافين، رسميًا عودتها إلى الغناء مجددًا بعد ابتعادها عن الساحة الغنائية بسبب رحلاتها الصعبة مع مرض لايم الذي سيطر على حياتها لسنوات عدّة، وهو داء ينتج عن الإصابة ببكتيريا البوريليا التي تنتقل للإنسان عن طريق لدغة حشرة القراد.

ونشرت أفريل لافين عبر حسابها الشخصي على موقع “انستجرام” البروموهات الرسمية لبعض أغاني ألبومها المنتظر ومن بينها أغنيات Warrior، Love Me Insane وBigger Wow والتي تروي من خلالها تفاصيل رحلة صراعها مع المرض إلى حين تغلبها عليه.

وشكرت أفريل لافين كل الأشخاص الذين ساعدوها للعودة إلى الغناء مجددًا، لافتة إلى أن الأغنيات التي كتبتها في ألبومها تحكي عن معاناتها مع المرض، متمنية أن تنجح في بث روح القوة والأمل في نفوس الآخرين.

ومن المقرر طرح ألبوم افريل لافين الجديد Head Above Water يوم 15 فبراير المقبل.