على طريقته الخاصة، إياد يطرح “أتحدى العالم” لصابر الرباعي

طرح نجم الشباب “إياد” فيديو كليب Cover لأغنية “أتحدى العالم” للنجم التونسي صابر الرباعي، عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

قدم إياد الأغنية بإحساس مميز وصوت دافئ، وأضفى عليها أداؤه المميز في الغناء.

ولم يكتف إياد بغناء “أتحدى العالم” باللغة العربية فقط، بل قدمها بالفرنسية بإحترافية وتمكن شديد.

كسر إياد حاجز التقليد المتكرر في عالم الكليبات الحديثة، وطرح فكرة جديدة بالغناء باللغة الفرنسية، وهو مالم نعتاد عليه من أي مطرب.

جدير بالذكر أن إياد سيحيي حفل عيد الحب في مطعم Jardin damour، في التاسع من فبراير الجاري، ويلتقي بجمهوره في سهرة غنائية رومانسية.

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