مهرجانات الأرز الدوليّة من لبنان إلى العالميّة

مرّة جديدة تثبت “مهرجانات الأرز الدوليّة” رياديتها وحرفيتها ومهنيتها التي تصل إلى أعلى المستويات العالميّة، فقد حاز الفيلم المصوّر لمشهديّة “هالأرز مين طالو” التي أنتجتها لجنة مهرجانات الأرز الدوليّة برئاسة النائب ستريدا جعجع في العام 2018 تكريماً للمواقع التاريخيّة الأثريّة اللبنانيّة الخمسة المدرجة على لائحة التراث العالمي وهي: وادي قاديشا وارز الرب، جبيل، صور، بعلبك وعنجر بالجائزة الذهبيّة عن فئة الفيلم القصير خلال مهرجان Tokyo International Foto Awards (TIFA).

الفيلم من تصوير وإخراج ثائر كرم المخرج الإبداعي (Creative Director) في شركة “Resolutions” فيما مشهديّة “هالأرز مين طالوا” من غناء السيدة ماجدة الرومي، كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان الأستاذ جوزيف خليفة وتوزيع الأستاذ مارك أبو نعّوم. إلا أن الأمر البارز هو أن لجنة التحكيم في (TIFA) تتكون من 22 عضواً جميعهم من المتخصصين على الصعيد العالمي فمنهم من هم من مرممي أشهر الصور العالمية كما أن بعضهم من أهم أساتذة الجامعات، المخرجين الفنيين، مديري وكالات عالميّة، مالكي معارض، وقيمين وناشرين وغيرهم من الشخصيات البارزة.

تجدر الإشارة إلى أن “TIFA” هي جزء من “International Awards Inc”، ولها مكاتب في جميع أنحاء العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا وتايلاند وهونغ كونغ…

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