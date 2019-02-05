هاندا ارتشيل تمنح علاقتها بـ "مراد دالكليش" فرصة جديدة لهذا السبب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قررت الفنانة التركية هاندا ارشيل منح علاقتها بالنجم مراد دالكيش فرصة جديدة، وذلك بعد وقوفه إلى جانبها ومساندتها خلال فترة حزنها على وفاة والدتها، إذ لم يتأخر الفنان التركي على حبيبته السابقة فور سماعه الخبر وذهب مُسرعًا إليها على الرغم من انفصالهما.

وكانت العديد من الأخبار أشارت إلى أن سبب انفصال الثنائي هو مرض والدة ارتشيل، والذي أثر على علاقتهما لعدم تفرغها لحبيبها، خصوصًا أنها رغبت في قضاء وقتها مع والدتها بعد إصابتها بمرض السرطان حتى أنها أجّلت العديد من الأعمال الفنية لتبقى إلى جانبها.

يُشار إلى أن علاقة هاندا ومراد بدأت في نهاية 2017 بعد مرور أشهر على طلاقه من النجمة التركية ميرفي بولجور، واستمرت علاقتهما لفترة ليست بطويلة حتى وقع الانفصال الذي صدم جمهورهما والصحافة، وتناقلت المواقع الأخبارية العديد من أسباب الانفصال وكان أبرزها مرض والدة هاندا، وتأثيره على حياتها الاجتماعية والتزاماتها العملية.

ويبدو أن الانفصال لم يؤثر على دالكليش والذي لم يفارق هاندا منذ فاجعتها بوفاة والدتها وساندها وبقي إلى جانبها؛ ما أعاد إحياء شعلة الحب بينهما لتقرر هاندا منح علاقتهما فرصة جديدة.