الفنانة المغربية طاهرة تشارك في مسلسل "ولد الغلابة"

تخوض المطربة المغربية طاهرة تجربتها الأولى في التمثيل من خلال مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث استعان بها المخرج محمد سامى لتقديم أحد الأدوار المهمة في العمل وبدأت في تصوير مشاهدها قبل أيام.

"ولد الغلابة" تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامى وبطولة أحمد السقا ومحمد ممدوح ومي عمر وإنجي المقدم وهبة مجدي وإدوارد وكريم عفيفي وسامية الطرابلسي وصفاء الطوخي وفايق عزب وهادي الجيار وريم سامي وعفاف رشاد، وتدور أحداثه في إطار صعيدي.

وقدمت طاهرة أكثر من أغنية مصورة على طريقة الفيديو كليب آخرها "الواد دا مز"، و"يا خطير"، "اتظلمت معاك"، اضافة إلى طرحها ألبوم عنوان "لو نتقابل" قبل 3 سنوات، فيما قدمت تجربة تمثيلية صغيرة في حلقة من حلقات برنامج SNL بالعربي قبل عامين.

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