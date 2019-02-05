شكرا لقرائتكم خبر عن "كلمتها" أغنية جديدة لمحمد كيلانى مع الشاعر محمد سرحان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب محمد كيلانى، لتسجيل أغنية جديدة سنجل بعنوان «كلمتها»، وهى من كلمات محمد سرحان، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد، ومن المقرر أن يتم تسجليها فى الأسبوع المقبل، على أن يتم طرحها فى موسم الصيف.

من ناحية أخرى يشارك حاليًا كيلانى فى مسلسل "فالانتينو" مع النجم الكبير عادل إمام، ومجموعة كبير من الفنانين منهم دلال عبد العزيز، وفاء صادق، رانيا محمود ياسين، طارق الإبيارى، هدى المفتى.

يذكر أن آخر أعمال محمد كيلانى كان فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "ضد مجهول" مع النجمة غادة عبد الرازق وتأليف أيمن سلامة وإخراج طارق رفعت وإنتاج شركة سينرجى، وشارك فى بطولته روجينا، دياب، حنان مطاوع، أحمد سعيد عبد الغنى، رانيا منصور، مها نصار وعدد آخر من الفنانين.