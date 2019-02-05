شكرا لقرائتكم خبر عن بوكيه ورد ومكرونة اسباجتى وسيراميك.. أغرب إطلالات الفنانات فى جلسات التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعتمد الكثير من النجمات على اختيار إطلالات غريبة ومبتكرة فى جلسات التصوير، والخروج عن المألوف وكسر الصور التقليدية التى اعتاد عليها الجمهور، متحدين كل قواعد الموضة بإطلالاتهن غير التقليدية و اختيار اللوك الغريب لجذب الأنظار.

وخلال السنوات الماضية تنوعت الإطلالات ما بين الظهور " بمكرونة اسباجتى أو بوكيه ورد أو شجرة عيد الميلاد "، ومن أكثر الفنانات اللاتى تهتم بالظهور بإطلالات غير معتادة خلال جلسات التصوير الفنانة سميرة سعيد، حيث ارتدت فستان بنفسجي قصير عليه طبقة أخرى طويلة من البلاستيك الشفاف، كما ظهرت أيضا فى جلسة تصوير أخرى بفستان قصير يجمع بين اللونين الأبيض والأزرق أشبه بفن الفسيفساء الذي يعتمد علي لصق قطع السيراميك الي جوار بعضها بشكل زخرفي ورغم أن إطلالة سميرة بالفستان كانت متميزة إلا أن رواد السوشيال ميديا انتقدوا الفستان.



سميرة سعيد



سميرة سعيد

ولم تتوقف سميرة سعيد عند ذلك فقط فى الاعتماد على الإطلالات الغريبة فى جلسات التصوير بل ظهرت بإحدى جلسات التصوير في عام 2015، بفستان من اللون الأصفر ورغم أنه واحد من أغلى التصميمات إلا أن بعض الجمهور لم يتذوقه بالشكل المطلوب واطلق عليه فستان المكرونة .



سميرة سعيد

كما اعتمدت النجمة مى عز الدين، على الظهور بإطلالة غريبة فى جلستين تصوير مرة بمناسبة عيد الحب و تحولت إلى "بوكيه ورد " و المرة الأخرة بمناسبة رأس السنة وظهرت بجلسة تصوير بفستان شجرة عيد الميلاد.



مى عز الدين بوكية ورد



مى عز الدين شجرة عيد الميلاد (1)



مى عز الدين شجرة عيد الميلاد (2)

بينما خضعت الفنانة شيرين رضا، لجلسة تصوير جديدة، وظهرت بشكل مختلف وغريب، حيث ارتدت ماسك للوجه باللون الأسود.



شيرين رضا و إطلالة غريبة