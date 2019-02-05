شكرا لقرائتكم خبر عن رجعت 17 سنة ورا.. سميرة سعيد تفرج عن صور جديدة من ألبوم "يوم ورا يوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "يوم ورا يوم" قد يكون الألبوم الغنائى الأبرز على الإطلاق، فى مسيرة النجمة سميرة سعيد، فمن منا لا يتذكر وقت صدور الألبوم، والكليب الشهير لأغنية "يوم ورا يوم" مع الشاب مامى، والظهور المميز لكليهما.

ما يقرب من 17 عاما مروا على إطلاق الألبوم، فالألبوم ظهر للنور عام 2002، وعلى الرغم من مرور كل هذا الوقت، إلا أن الألبوم يحتل مكانة كبيرة بين جمهور الديفا سميرة سعيد، و محبى الموسيقى بشكل عام.



الديفا سميرة سعيد



الديفا

سميرة سعيد أفرجت عن صور جديد، أكدت أنها أول مرة تظهر للنور من فترة تصوير ألبوم "يوم ورا يوم"، ووجهت الشكر لمصور فوتوغرافى يدعى يوسف نبيل.

وقالت سميرة سعيد: "مفاجأة رائعة من الصديق يوسف نبيل للقطات مختلِفة من ألبوم يوم ورا يوم.. تُنشر للمرة الأولى.. شكراً يوسف أنا فخورة بك".



الفنانة سميرة سعيد



سميرة سعيد



صور ألبوم يوم ورا يوم

وغرد جمهورها معجبا بالصور الجديدة، موجهين الشكر لها وللمصور يوسف نبيل، على الإفراج عن هذه الصور، وقال أحدهم :" نحبك سميرة من يوم غنيتي مع شاب مامى".