بدء عزاء والد نهال عنبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- هاني رجب: بدأ منذ قليل، بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، عزاء محمد عنبر، والد الفنانة هنال عنبر.

ورحل والد الفنانة نهال عنبر عن دنيانا يوم الأحد الماضي، وشيع جثمانه من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وكانت الفنانة نهال عنبر قد بدأت يوم السبت الماضي، تصوير مشاهدها ضمن أحداث مسلسل "حكايتي" المقرر عرضه في رمضان القادم، إلا إنها توقفت عن التصوير عقب وفاة والدها.

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