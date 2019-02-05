نجوى كرم تروج للموسم الجديد من Arabs got talent

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: روجت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، للموسم السادس من برنامج Arabs got talent، ونشرت فيديو للبرومو الدعائي للبرنامج. وعلقت: "الموسم السادس من أراب جوت تالنت، قريبا انتظروه يوم 16 فبراير". برنامج "أراب جوت تالنت" انطلق منذ عام 2011، ويشارك في لجنة تحكيم البرنامج الفنانة اللبنانية نجوى كرم، الإعلامي اللبناني علي جابر، والنجم الكوميدي أحمد حلمي.

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