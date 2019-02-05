مجدي الهواري ينشر صور لـ"لملك لير": "الحلم قريباً"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر المخرج مجدي الهواري صورًا من بوستر العرض المسرحي "الملك لير" الذي سيعرض على مسرح "cairo show" خلال الأيام المقبلة.

وعلق المخرج مجدي الهواري على الصور بقوله: "الحلم قريبا".

ومن المقرر عرض مسرحية "الملك لير" التي يجسدها الفنان يحيي الفخراني فبراير المقبل، ويشارك في العمل الفنانة ريهام عبدالغفور، وأشرف عبدالغفور، ونهى عابدين، ورانيا فريد شوقي، ومن إخراج تامر كرم.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها الفنان يحيى الفخراني شخصية "الملك لير"؛ إذ قدمها علي خشبة المسرح قبل 17 عامًا، بمشاركة نخبة من نجوم المسرح، ومنهم الفنانة سوسن بدر، أحمد سلامة، أشرف عبدالغفور، وحققت وقتها نجاحًا كبيرًا.