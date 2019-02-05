"طفلًا صغيرًا داخل كل واحد" راغب علامة على الجليد:

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:
نشر النجم اللبناني راغب علامة صورة له على الجليد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستجرام".
وعلق "علامة" على الصورة:" هناك دائمًا طفلًا صغيرًا داخل كل واحد فينا".
يذكر أن الفنان راغب علامة يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا 8 فبراير الجاري على مسرح "المجاز" بدولة الإمارات العربية، كما يستعد لتصوير أغنية "بقولك إيه" على طريقة الفيديو كليب قريبًا
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