"طفلًا صغيرًا داخل كل واحد" راغب علامة على الجليد:

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نشر النجم اللبناني راغب علامة صورة له على الجليد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "أنستجرام".

وعلق "علامة" على الصورة:" هناك دائمًا طفلًا صغيرًا داخل كل واحد فينا".

يذكر أن الفنان راغب علامة يستعد لإحياء حفلًا غنائيًا 8 فبراير الجاري على مسرح "المجاز" بدولة الإمارات العربية، كما يستعد لتصوير أغنية "بقولك إيه" على طريقة الفيديو كليب قريبًا