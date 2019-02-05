كمال أبو رية يكشف لمصراوي تطورات الحالة الصحية لفاروق الفيشاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: قال الفنان كمال أبو رية، إن صديقه الفنان فاروق الفيشاوي بصحة جيدة. وتابع الفنان الكبير في تصريح خاص لمصراوي: "الفيشاوي" يستجيب للعلاج وتحسن خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ. وتابع: "فاروق الفيشاوي شخصية مبهجة، يحب الحياة وقرر هزيمة مرضه، والحمد لله حالته الصحية جيدة، ويستعد للمشاركة في عدة أعمال فنية خلال الفترة القادمة". الفنان فاروق الفيشاوي من مواليد 5 فبراير، وقدم عدد من الأعمال الفنية الهامة أبرزها "فتاة من إسرائيل"، "القرداتي"، "الإرهاب"، "يا تحب يا تقب"، "الجاسوسة حكمت فهمي.

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