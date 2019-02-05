بالفيديو.. نجوى كرم تكشف موعد انطلاق أولى حلقات الموسم السادس من "أراب جوت تالنت"

الفنانة نجوي كرم كتبت - إيمان العوضي : أعلنت الفنانة نجوى كرم عن موعد انطلاق أولى حلقات الموسم السادس من برنامج المسابقات والمواهب "أراب جوت تالنت"، وذلك خلال حسابها الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



نشرت نجوي عبر حسابها التريلر الخاص بالبرنامج، حيث ظهرت به برفقة موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".نشرت نجوي عبر حسابها التريلر الخاص بالبرنامج، حيث ظهرت به برفقةكل من: الفنان أحمد حلمي، وعلي جابر، أعضاء لجنة التحكيم، وعلقت قائلة: "الموسم السادس من Arabs Got Talent قريبًا.. انتظروه يوم 16 فبراير على "mbc4 insta وmbc iraqtv". شاهد الفيديو من هنا...



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