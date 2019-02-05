شاهد.. أمينة تطرح أحدث ألبوماتها "اللي راحوا" خلال ساعات

أمينة كتبت - إيمان العوضي : أعلنت الفنانة أمينة خليل عن إطلاق أحدث ألبوماتها "اللي راحو"، بعد ساعات عبر موقع يوتيوب، وذلك خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". وعلقت أمينة عبر حسابها قائلة: "صباح الفل والهنا عليكم استنو ألبومى خلال ساعات بمشيئه الله.. اللى راحو"، وأبدي متابعيها حماسهم للإستماع للألبوم متمنين لها كل النجاح والتوفيق.



يذكر أن آخر أعمال المطربة أمينة أغنية "غلاوة بلادي" وأهدتها للاعب الكرة المصري محمد صلاح وكان الكليب متزامن مع انطلاق مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا، كلمات سلمي رشيد، ألحان وتوزيع مينو.

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