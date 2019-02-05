أحمد فلوكس وحورية فرغلي ووفاء عامر يكشفون براءة ريا وسكينة

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في سرية تامة دخل الفنان أحمد فلوكس، والفنانة حورية فرغلي، والفنانة وفاء عامر، الديكور الخاص بفيلم "براءة ريا وسكينة"، حيث بدأوا برفقة فريق العمل وعلي رأسهم اشرف مصلحي ومنة فضالي تصوير المشاهد الأولى للفيلم، والذي يكشف من خلاله المؤلف أحمد عاشور والمخرج عبد القادر الأطرش، براءة ريا وسكينة فيما نسب إليهم منذ 100 عام.
ويعتبر الفيلم من افلام الأكشن والإثارة، حيث يكشف الفيلم دور المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لرايا وسكينة حيث أنهم كانوا يستدرجون الجنودالاجانب ويقتلوهم ويدفنوهم، علي عكس المعروف من قتل النساء لسرقة ذهبهم.
تدور أحداث العمل بالكامل في عام 1920 ومن المتوقع ان يقلب العمل موازين التاريخ في العالم، حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة و اتهامهم بمقتل العديد من النساء لسرقتهم، العمل من انتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني حلمي شهاب.
جدير بالذكر أن أخر اعمال "فلوكس" هو مسلسل "نصيبي وقسمتك"
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