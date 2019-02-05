أحمد فلوكس وحورية فرغلي ووفاء عامر يكشفون براءة ريا وسكينة

أحمد فلوكس وحورية فرغلي

كتبت- إسراء البيهوني:

في سرية تامة دخل الفنان أحمد فلوكس، والفنانة حورية فرغلي، والفنانة وفاء عامر، الديكور الخاص بفيلم "براءة ريا وسكينة"، حيث بدأوا برفقة فريق العمل وعلي رأسهم اشرف مصلحي ومنة فضالي تصوير المشاهد الأولى للفيلم، والذي يكشف من خلاله المؤلف أحمد عاشور والمخرج عبد القادر الأطرش، براءة ريا وسكينة فيما نسب إليهم منذ 100 عام.

ويعتبر الفيلم من افلام الأكشن والإثارة، حيث يكشف الفيلم دور المخابرات البريطانية، في تلفيق تهم لرايا وسكينة حيث أنهم كانوا يستدرجون الجنود

الاجانب ويقتلوهم ويدفنوهم، علي عكس المعروف من قتل النساء لسرقة ذهبهم.

تدور أحداث العمل بالكامل في عام 1920 ومن المتوقع ان يقلب العمل موازين التاريخ في العالم، حيث يكشف من خلاله حقيقة في حياة الثنائي ريا وسكينة و اتهامهم بمقتل العديد من النساء لسرقتهم، العمل من انتاج شركة الشهاب للإنتاج الفني حلمي شهاب.

جدير بالذكر أن أخر اعمال "فلوكس" هو مسلسل "نصيبي وقسمتك"

والذي جذب من خلالها أنظار جمهوره ومحبيه برفقة الفنانة هنا شيحا، وتألق في العديد من الأعمال الفنية واستطاع ترك بصمة فيها ومنهم مسلسلات "الأب الروحي والدخول في الممنوع والوالدة باشا"وغيرها من الأعمال الدرامية أما السينما فقدم من خلالها أفلام "53 دقيقة، و 30 يوم في العز، وساعة ونص" وغيرها. وبالنسبة للفنانة حورية فرغلي فتشارك ايضا في السينما من خلال أشتراكها في فيلم "حملة فرعون" مع الفنان عمرو سعد والمقرر عرضه خلال الفترة القادمة، وأخر أعمالها هو فيلم "طلق صناعي" والذي حققت من خلاله نجاح كبير مع النجوم ماجد الكدواني ومصطفي خاطر و سيد رجب وبيومي فؤاد.