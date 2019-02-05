بالفيديو: شيرين عبد الوهاب تتحدّث عن محاولة انتحارها

مرة جديدة، تثير المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب الجدل بتصريحاتها المثيرة للجدل، حيث كشف الإعلان التشويقي لحلقتها المنتظرة مع وفاء الكيلاني في برنامج "تخاريف"، عن تطرقها لقضايا حساسة أهمها المقارنة بين زيجاتها الثلاث، وتأكيدها أنه لا توجد في مصر مطربة أهم منها.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، ستحل ضيفة على برنامج "تخاريف" مع الإعلامية وفاء الكيلاني يوم الإثنين المقبل، على شاشة قناة الـ "MBC 1"، وأكدت في البرومو أنه لا توجد مطربة مثلها، في رد واضح على تتويج البعض لزميلتها أنغام بلقب "مطربة مصر الأولى".

شيرين أكدت اعتداءها بالضرب على من يحاولون التحرش بها، كما ستتحدث عن محاولات انتحارها، وبحسب الإعلان ستقوم بترتيب سعادتها في زيجاتها الثلاث وتكشف عن السبب.