تعرف على أسعار تذاكر حفل تامر حسني بالسعودية

كشفت الشركة المنظمة لحفل تامر حسني الثاني، بالمملكة العربية السعودية، عن أسعار تذاكر الحفل الذي سيحييه خلال في 22 فبراير/ (شباط) الحالي، بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بجدة.

وأعلنت الشركة المنظمة أن تذاكر الحفل قد تم بيع 10000 تذكرة منها، فور طرح التذاكر بساعة واحدة فقط، مما يشير إلى نجاح الحفل بشكل كبير قبل إتمامه.

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وتراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 300 ريال وحتى 1800 ريال، فقد تم تحديد مبلغ 375 ريالًا سعوديًا للتذكرة فئة C، وللتذكرة فئة B سعر 575 ريالًا سعوديًا، أما سعر التذكر فئة A فقد وصل إلى 875 ريالًا سعوديًا، كما تم تقسيم فئتين أخريين للشخصيات المهمة، سعر الفئة الأولى 1475، والثانية 1875.

الجدير بالذكر أن تامر حسني يواصل تصوير فيلمه الجديد «كل سنة وانت طيب»، والذي كان يحمل اسم «نصب تذكاري»، ويشارك في بطولته زينة، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، عزت أبو عوف، ومحمد ثروت، ومن إخراج سعيد الماروق، وتأليف محمد عبد المعطي، وتم تصوير أغلب مشاهده الخارجية بالعاصمة اللبنانية بيروت.