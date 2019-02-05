ليام نيسون في تصريح صادم: اردت قتل رجل اسود للانتقام!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:28 مساءً -

صدم النجم الأيرلندي الشهير ليام نيسون جمهوره ومحبيه على مواقع التواصل الاجتماعي بتصريحه الأخير الذي أدلى به مع صحيفة “the Independent” البريطانية.

وروي “نيسون” البالغ من العمر 66 عامًا في حواره مع الصحيفة قصة عن امرأة أخبرته عن تعرضها للاغتصاب على يد أحد الرجال ذوي البشرة السوداء، وقال بالتسجيل إنه أراد الانتقام لها من أي شخص أسود يقوم بفعل حادث أو مشاجرة معه ليقتله وينتقم للمرأة.

وأكد “نيسون” أنه يشعر بالخزي والعار من اعترافه لها، وأردف قائلًا إن رغبته في قتل رجل أسود، ظلت تطارده لما يقرب الأسبوع، من شدة غضبه من واقعة اغتصاب صديقته.

ومن ناحية أخرى، جاء اعتراف “نيسون” أثناء الترويج لفيلمه الجديد “Cold Pursuit”، الذي يدور حول أب يسعى للانتقام العنيف بعد مقتل ابنه.