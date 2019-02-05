شاهدوا فنان لبناني تعليقاً على إعلان إليسا لمرضها… ما قصة الكذب؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 فبراير 2019 05:28 مساءً -

علق الفنان اللبناني وائل جسار مجدداً على إعلان الفنان إليسا لمرضها. وجاء ذلك خلال لقاء أجري معه ضمن برنامج “اذ إنسايدر بالعربي” الذي يعرض على شاشة قناة دبي.

ورد على سؤال عن سبب قوله إنه كان من الأفضل ألا تتحدث الفنانة عن مرضها وعن ارتباط ذلك بالخلاف الذي حدث بينهما بسبب حفل أقاماه في العام 2017.

وأشار إلى أن تلك مجرد أقاويل وأنه يتم تعظيم الأمور، لافتاً إلى أنه تمنى حينها أن يكون ما قالته إليسا كذباً لأنه لا يتمنى لها أن تكون مصابة بالمرض.

وأشار إلى أنها أرادت أن تعلم الناس بمرضها فيما كان يفضل هو الاحتفاظ بالأمر لنفسه منعاً لإيلام الناس الذين يتألمون أساساً.

وكشف خلال المقابلة نفسها أن أغنيته “أعذريني يوم زفافك” مستوحاة من قصة حقيقية كاد يصبح إحدى شخصياتها، موضحاً أن زوجته الحالية كانت سترتبط برجل آخر. ولفت إلى أن ابنه وائل يحب الموسيقى والتمثيل وأنه يعد المقالب والخدع.