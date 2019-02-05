سونالي بندر توجه رسالة قوية في اليوم العالمي للسرطان

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

بمناسبة اليوم العالمي للسرطان يوم الاثنين 4 فبراير، حثت الممثلة سونالي بيندر Sonali Bendre، التي تكافح مرض السرطان، الناس على عدم “الخوف” من هذا المرض.

سونالي، التي عادت مؤخراً إلى العمل بعد قضاء أشهر في نيويورك لعلاج السرطان النقيلي، قد شاركت على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram في رسالة لمشاركة طريقة تعاملها مع المرض مع متابعيها.

وكتبت: “مجرد ذكر للكلمة“C”يثير الخوف في قلوب أي شخص يسمعها، نخشاها ونفضل أن لا نتحدث عنها. وهذا هو السبب في أهمية وجود اليوم الذي نستطيع أن نتعامل فيه مع هذا المرض، كنت خائفة أيضاً، لكن سرعان ما أدركت أن دفن رأسي في الرمال لم يكن طريقة للتعامل معه. “

وتابعت: “في اليوم العالمي للسرطان. تتطلب منك دراستها، ومعرفة ما الذي يناسبك، واجتهادك في علاجك، إنه يتطلب أياماً من الاعتقاد بقوة بالذات، ومعرفة أن الغد سيكون أفضل من اليوم، إنها ليست معركة ضد الأفكار السلبية”.

كشفت سونالي في يوليو 2018 عن أصابتها بالسرطان وكانت تخضع للعلاج في الولايات المتحدة. في ديسمبر، عادت إلى مومباي، في يوم السبت 2 فبراير، نشرت صورة على Instagram حيث عادت وكانت سعيدة بالعودة إلى العمل.