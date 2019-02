وفاة ممثل بوليود راميش باتكار

رنا صلاح الدين - كتب - فتحي خلاف

توفي الممثل الهندي المخضرم راميش باتكار بعيدا يوم الاثنين 4 فبراير، بعد معركة مع شرسة مع سرطان الرئة وكان يخضع للعلاج في بيون ومومباي، لأكثر من سنة ونصف، في سن الـ70

وقال الممثل جايارد وادكار لوكالة الأنباء الهندية “حارب راميش باتكار المرض بقدر ما يستطيع جلس في العناية المركزة لمدة خمسة عشر يو، ولكن في الشهر الماضي، كان في الم هائل وكان الجميع في حالة من القلق”.

وأضاف: “وافته المنية في فترة ما بعد الظهر، أنه خسارة كبيرة للصناعة. راميش كان صديقا عظيما وروحة سعيدة. وسوف افتقدك حقا”. تقام الشعائر الأخيرة مساء الثلاثاء في محرقة شيفاجي.

عُرف باتكار بأدواره في المسلسل التلفزيوني Commander and Hello Inspector، وعمل لأكثر من 30 عاما كممثل في السينما الهندية والافلام المهاراتيه مثل aai pahijeوفيلم Kucch To Hai وفيلم Bhavesh Joshi Superhero joshi.

في عام 2007، تم تسجيل قضية ضد الفنان الراحل، والمخرج السينمائي رافي نايدو وخمسة آخرين بسبب قضية الاغتصاب المزعوم ل 17 عاما. وفي وقت لاحق، تم إخلائه من قبل محكمة المقاطعة في عام 2010.