إصابة نجم بوليود فارون داوان أثناء التصوير

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رنا صلاح الدين - الخليج 365 - فتحي خلاف
تعرض النجم الهندى فارون داوان لإصابة في ركبته في أثناء تصوير أحدث أعماله السينمائية ABCD3 وقد تم إيقاف التصوير بعد الانتهاء من الجدول الأول وسيتم استكمال الجدول الثاني من الفيلم في لندن.
كشف تقرير في صحيفة “مومباي ميرور” أنه في أثناء تصويره للفيلم، جرح داوان نفسه بالإضافة إلى تعرضه إلى كسر ركبته. وقال مصدر للصحيفة إن فارون كان يقوم بخطوة واحدة مع انخفاض الركبة بينما كان يصور أغنية في الفيلم وقام بها 15 مرة قبل أن يكسر ركبته ويصاب بتقلصات عضلية شديدة، وقد نُقل إلى مومباي لاستكمال العلاج الطبيعي.
ستكون المحطة الثانية من تصوير هذا الفيلم في لندن، حيث ستنضم بطلة العمل الرئيسية شرادا كابور أيضًا إلى طاقم الفيلم، وسيتم تصوير معظم مشاهدها هناك، ووفقا لتقارير سابقة. فارون أيضا سينال راحة من أجل ركبته لضمان أنه في أصبح معافى تمامًا قبل أن يطير مع الطاقم للتصوير في العاصمة الإنجليزية. يشارك في الفيلم الراقص إلى جانب فارون داوان النجمة شرادا كابور ويخرج الفيلم ريمو ديسوزا،
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