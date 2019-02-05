كيفن هارت يسخر من قدميه.. شاهد

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجم والممثل الكوميدى الأمريكى الشهير كيفن هارت، لا يعجبه شكل أو رائحه قدميه، حيث كشف النجم العالمي على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن أن قدميه تبدو قبيحة وذات رائحة كريهة لا تتغير رغم استخدام كميات مختلفة من المواد المنظفة للأقدام.

وقال النجم العالمي البالغ من العمر 39 عاما: أقدامى قبيحة.. لا توجد كمية من الغسول تجعلها تبدو أفضل.. لماذا يا الله؟ لماذا؟.

ومن المقرر أن نجم الكوميديا العالمى كيفين هارت كان من المقرر أن يقدم حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2019، إلا أنه اعتذر عن تقديم الحفل.

والممثل الكوميدي كيفن هارت من مواليد 6 يوليو 1979، فى بنسيلفانيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وأول عرض فى حياته كان “stand-up comedy”، الذى قدمه فى فترة الشباب بملهى ليلى فى فيلادلفيا، بينما بدأ مسيرته الفنية فى 2001 محققا سلسلة من النجاحات حتى الآن.

وتزوج النجم العالمي كيفن هارت مرتين الأولى من تورى هارت فى 2003 حتى 2011، ثم تزوج أنيكو باريش فى 2016، وهو أب لثلاث أطفال، وثروته وصلت إلى 150 مليون دولار، بينما أعماله الفنية، فمن أشهرها، “Ride Along” و“Think Like a Man Too” و“The Wedding Ringer” و“Central Intelligence” و“The Upside”، فيما حصد عدد كبير من الجوائز أبرزها “BET Awards” و“CinemaCon” و“Image Awards” و“Kids’ Choice Awards”.